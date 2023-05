Sondaggio Piazzapulita, fango contro FdI? Meloni cresce, Formigli sbianca

05 maggio 2023 a





Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a crescere. Lo certifica l'ultimo sondaggio realizzato da Proger Index Research per Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. Il partito della premier, insomma, continua a crescere nonostante spesso le puntate del talk sembrano essere costruite proprio contro il governo e tutto il centrodestra. Tornando alla rilevazione, FdI si attesta al 29,1% in crescita dello 0,1 rispetto al 26 aprile.

A seguire c'è il Pd di Elly Schlein che pure cresce, dello 0,2, e arriva così al 20,8%. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che sale al 15,6 dal 15,5 di una settimana fa. Subito dopo ci sono Lega e Forza Italia, rispettivamente al 9 (-0,1) e 6,7% (+0,2). A seguire, quasi sicuramente penalizzato dalla fine del progetto del Terzo Polo, c'è Azione di Carlo Calenda al 4,4 (-0,1).

Il sondaggio a Piazzapulita

In fondo alla classifica troviamo i partiti minori, dunque Alleanza Verdi-SI al 3,1 (+0,1); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6 (+0,1), +Europa al 2,5 (+0,1); Italexit al 2 (-0,1). Gli indecisi/astenuti sono pari invece al 38%. Infine, Formigli mostra anche il sondaggio sulla fiducia in Giorgia Meloni e commenta: "E' incredibilmente stabile, dal 26 ottobre al 3 maggio il dato è sempre lo stesso", ovvero il 45%. Leggermente in calo il dato della fiducia nel governo, che passa dal 41 al 34.