Filippa Lagerback e Bossari, "il dramma del tumore": ciò che non aveva mai rivelato

Filippa Lagerback è stata molto vicina al marito Daniele Bossari quando gli è stato diagnosticato un tumore alla base della lingua. A parlarne è stata lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera. “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio - ha raccontato -. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati”.

Bossari aveva parlato per la prima volta del cancro in un'intervista a Verissimo, confessando che una volta fatta la drammatica scoperta gli si è “annebbiata la vista” e si è “sentito mancare”, aggiungendo che però “fortunatamente la scienza e la medicina ora offrono opportunità di guarigione”. Parlando delle condizioni attuali del marito, la Lagerback ha detto: "Sta bene, è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni”.

Filippa ha anche sottolineato che il rapporto col marito ha aiutato entrambi ad affrontare questa situazione: "Come abbiamo affrontato il tutto? Tenendoci per mano. Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza”.