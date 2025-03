Filippa Lagerback prende la parola: disastro a Che tempo che fa

Bella e brava, quasi una principessa con la sua chioma bionda e i suoi occhi prepotentemente azzurri. Conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese, Filippa Lagerback è ormai un’icona di Che Tempo Che Fa, il programma di intrattenimento di Fabio Fazio, in onda sul Nove.

Non è, però, stato un inizio 2025 facile per lei, con il lutto che l’ha colpita a gennaio, quando è venuta a mancare sua mamma e ha dovuto assentarsi all’ultimo momento dalla puntata domenicale. E nell’ultima puntata, invece, è incappata in alcuni errori che, di solito, la vedono al contrario precisa e puntuale, oltre che garbata.

Il pubblico è abituato a vederla iper-professionale nell’annunciare gli ospiti, ma questa volta c’è stato l’inciampo. La spalla di Fazio è apparsa impreparata nell’annunciare e introdurre il professor Burioni in avvio di puntata e, poco dopo, si è incespicata anche nel lancio della pubblicità. Insomma, è stata la classica serata storta, che arriva oltretutto dopo anni di onorato servizio.