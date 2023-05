Monica Sirianni e la morte improvvisa, cosa è accaduto nella toilette

13 maggio 2023 a

Sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, deceduta dopo un improvviso malore nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio, è stata aperta un'inchiesta. La donna, 37 anni, si trovava in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, in compagnia di alcuni amici quando si è sentita male. E la Procura di Lamezia Terme vuole vederci chiaro, vuole accertare eventuali responsabilità del suo decesso. Sul corpo è stata eseguita l'autopsia e si attendono i risultati. Secondo le prime indiscrezioni la donna aveva assunto una grande quantità di alcol. Ma quello che inquieta è che Monica Sirianni era in perfetta salute. Qualcosa insomma non torna e i carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli stanno indagando.

Monica Sirianni, aperta un'inchiesta sulla morte improvvisa: cosa non torna

Secondo le prime ricostruzioni, la ex gieffina ha avvertito un malore mentre si trovava nella toilette del locale. Gli amici hanno provato subito a soccorrerla e stavano per metterla su un'auto per portarla in ospedale quando è arrivata l'ambulanza. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e Monica è arrivata in ospedale già senza vita.

Monica Sirianni era diventata famosa per aver partecipato nel 2011, come concorrente del Grande Fratello 12 (quella edizione fu condotta da Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista, mentre a salire sul gradino più alto del podio furono allora Sabrina Mbarek, medaglia d’argento per Gaia Elide Bruschini, terzo posto per Patrick Ray Pugliese). La ex gieffina era rientrata in Italia dall’Australia e insegnava inglese. La donna, italo-australiana, era figlia di emigranti calabresi a Sidney, ed era originaria di Soveria Mannelli dove era tornata da pochi giorni. Monica Sirianni, dopo la partecipazione al reality di Canale 5 aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione. Ora i genitori aspettano la verità per seppellire la loro figlia in Australia.