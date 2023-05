Fazio rompe il silenzio sull'addio alla Rai: "Di cosa mi sono reso conto"

14 maggio 2023 a

Che Tempo Che Fa si apre con un lungo applauso per Fabio Fazio. Nel giorno, domenica 14 maggio, in cui il conduttore ha dato la notizia di aver lasciato la Rai, Fazio esorta il pubblico: "Andiamo avanti tranquilli". L'unica novità annunciata, dato che Fazio ha sorvolato sulla questione, è l'assenza di Filippa Lagerbäck che in via eccezionale si collega da casa perché ha contratto nuovamente il Covid.

A pochi minuti dalla messa in onda il conduttore ha però parlato ai microfoni del Tg3. "Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni", ha detto presentando la puntata. E ancora: "Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverò solo un ricordo meraviglioso".

E già sono stati tanti i telespettatori che hanno voluto esprimere la propria solidarietà. "Fabio sappi che noi ti vendicheremo", scrive una telespettatrice mentre un'altra aggiunge: "Sempre con te Fabio! Il tuo 'modo' di fare televisione resta unico e di una peculiarità speciale. Trasversale a cultura e spettacolo come nessuno. Vincerai in assoluto la nuova sfida".

Per questo, durante la diretta, Fazio torna sul suo addio. "Io sono in Rai da 40 anni ma non si può essere per tutte le stagioni. Con entusiamo intraprendo un nuovo cammino, ma voglio ringraziare tutti. Non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Non direi mai qualcosa di sgradevole contro la Rai, perché lo direi a me stesso. Ci ritroveremo, altrove ma ci ritroveremo".