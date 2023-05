Fabio Fazio, imbarazzo a Che tempo che fa: "Il governo caccia un conduttore"

15 maggio 2023 a

Fabio Fazio ai titoli di coda del suo Che tempo che fa su Rai Tre. Il conduttore infatti dal prossimo autunno, insieme a Luciana Littizzetto, si sposterà su Discovery con il suo programma, o con una nuova avventura tutta da scrivere. Da qualche ora, dopo l'annuncio di Fazio che ha confermato la sua partenza, la sinistra si batte il petto per il conduttore che facendosi qualche conto in tasca ha deciso di approdare altrove. Fuortes non aveva avviato trattative per il rinnovo e da qui la scelta di andare via. E Fazio è apparso piuttosto teso nel corso di questo terzultimo appuntamento andato in onda ieri sera.

Per tutta la puntata ha provato a schivare l'argomento, ma la tentazione di far affiorare il vento della polemica è stata più forte di lui. A coinvolgerlo è stato Claudio Cerasa, direttore del Foglio che parlando del governo ha affermato: "A volte questo esecutivo ha bisogno di mettere alcune bandierine. Ha difficoltà a passare dalla propaganda ai fatti. E una di queste bandierine è la cacciata di un noto conduttore dalla Rai". Fazio ha colto subito la palla al balzo sorridendo: "Non ti riferivi certo a me, qui stiamo parlando di cose grandi, di argomenti più importanti", altri sorrisi e applauso del pubblico. Poco dopo Fazio ha voluto fermare i suoi ospiti per un istante per ribadire che lui non si sente un martire ma che di fatto ha la fortuna di fare questo lavoro e di farlo anche altrove. E sul finire della puntata, Fazio ha rincarato la dose: ""Se dicessi mai qualcosa di scortese è come se lo dicessi contro di me, perché la Rai ha 70 anni e, di questi 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo". Insomma non si sente "martire", ma fa di tutto per passare come tale.