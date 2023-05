Cannes 2023, la ex Miss senza mutande sul red carpet

17 maggio 2023 a

a

a

Esha Gupta, ex Miss India, attrice famosissima di Bollywood con 14 milioni di followers su Instagram, si è presentata sul red carpet del Festival di Cannes con un abito color bianco scollatissimo e sgambatissimo che ha lasciato tutti di sasso. L'attrice infatti aveva uno spacco inguinale talmente esagerato che mostrava persino i fianchi nudi e lasciava intuire che non indossasse degli slip. Inoltre il vestito era semitrasparente sul décolleté per mettere in mostra le sue generosissime forme.

Look a parte, ieri sera 16 maggio, nonostante qualche polemica da parte di attrici e femministe contro l’organizzazione del festival che accoglie "uomini e donne che aggrediscono" (in riferimento a Johnny Depp uscito indenne dalle vicende processuali contro la ex moglie, e alla regista Maiwenn), l’ex Pirata dei Caraibi è stato il vero protagonista della serata ed è stato accolto trionfalmente dai suoi fan. Un’accoglienza, quella riservata dal pubblico e dalla folla accorsa per vederlo sfilare sul tappeto rosso, che ha persino eclissato Michael Douglas, Palma d’Oro d’onore, accompagnato dalla moglie, la bellissima Catherine Zeta Jones, e dalla figlia.

Due eventi importanti hanno già lasciato il segno su red carpet della 76 edizione di Cannes: l’apertura ufficiale con il film Jeanne du Barry, diretto dalla regista francese Maiwenn, co-protagonista con Depp, e la Palma d’Onore, ricevuta da Douglas.