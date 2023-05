Rosanna Lambertucci, una decisione clamorosa: la svolta a 77 anni

17 maggio 2023 a

Rosanna Lambertucci a 77 anni è pronta per convolare a nozze con l'imprenditore Mario Di Cosmo: "Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all'altare", confessa in una intervista a Chi dove rivela che la data è stata fissata per il 7 luglio. "La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai". La cerimonia, aggiunge la giornalista, si terrà "in una chiesa in cui sono andata a pregare per molto tempo nei momenti più difficili. Poi, la sera, festeggeremo con gli amici di sempre".

Al matrimonio ci saranno 300 invitati e i testimoni di nozze della sposa saranno "un'amica speciale, Eleonora Daniele insieme al marito Giulio Tassoni". Il vestito sarà "bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo", "un abito da sogno", sottolinea. Poi gli sposi andranno in viaggio di nozze in barca tra le isole Pontine e infine a Procida, "il posto del cuore di Mario".

Mario le ha chiesto subito di sposarlo: "Guardandomi negli occhi dopo un giro sulle montagne russe mi disse: 'Fosse per me ti sposerei domani'. Negli anni chiaramente siamo tornati spesso a parlarne. Ho sempre tergiversato con un 'poi vedremo' finché quest'anno mi sono detta: 'Rosanna sei pronta'". Alla base della sua indecisione la paura della perdita e quella dell'errore. Anche la differenza d'età per lei ha rappresentato un problema inizialmente, poi superato".