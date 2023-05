Buttafuoco umilia la Schlein: "Se una si ammazza di lavoro..."

20 maggio 2023 a

Tutti pazzi per Giorgia Meloni, anche Pietrangelo Buttafuoco. I due sono legati da una sincera amicizia. Come ammesso dallo stesso giornalista: "Lei è molto più giovane di me, l'ho vista crescere, veniamo dalla stessa famiglia. Quale? Per comodità diciamo la destra ma io userei un altro termine, il 'cattiverio'". Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, lo scrittore, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Mi dà fastidio esser definito intellettuale e poi di destra, gli intellettuali sono altri, Leonardo Sciascia, oppure, oggi, Massimo Cacciari".

Video su questo argomento "Ermeneutica a singhiozzo": sinistra e Berlusconi, la stoccata di Buttafuoco a Terraverso

E alla domanda se si senta meloniano, Buttafuoco non attende a rispondere: "Io ho delle mie idee. Giorgia la benedico e faccio come Giovanni Lindo Ferretti (ex cantante dei CCCP e dei CSI, ndr) che mi ha detto: ogni mattina dico una preghiera per la Meloni affinché ce la faccia'. Bene è un'ottima idea, va ringraziata perché ha rotto il giocattolo inamovibile di un sistema che era impossibile da smuovere".

Video su questo argomento Buttafuoco smaschera la sinistra su Berlusconi: "Prima lo chiamano statista, poi..."

Non a caso il giornalista ha anche votato l'attuale premier. "Ho votato per tre donne - ammette -, due FdI e una Fi". A suo dire la Meloni "è molto più di sinistra di Elly Schlein, su questo non c'è dubbio. Secondo voi una persona che si ammazza di lavoro ha l'armocromista?". La risposta di Buttafuoco sembra quasi retorica. Di certo è una chiara frecciata al leader del Pd.