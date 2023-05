Maria De Filippi, la scelta che stravolge Mediaset: chi caccia

20 maggio 2023 a

L’ultima edizione di Amici si è appena conclusa, ma un programma così grande e importante per Mediaset non si ferma mai per davvero. Già impazzano le indiscrezioni sul prossimo anno del talent condotto da Maria De Filippi: il cast dei professori potrebbe subire almeno una modifica. L’indiziato principale per lasciare la scuola di Amici è Raimondo Todaro: stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, il rapporto tra il ballerino e la De Filippi non è dei migliori.

La conduttrice considererebbe Todaro “presuntuoso e pieno di insinuazioni, oltre che di dietrologie”, si legge su Nuovo. Ovviamente queste indiscrezioni non sono state confermate, ma la novità è che è spuntato il nome del possibile sostituto di Todaro: si tratta di Giuseppe Giofrè, che dopo aver vinto la categoria ballo nell’undicesima edizione di Amici ha avuto l’opportunità di lavorare con popstar del calibro di Due Lipa, Britney Spears, Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Per Amici si tratterebbe di un bel colpo e soprattutto avrebbe una logica inserire tra i professori Giofrè, dopo che nell’ultima edizione ha ricoperto il ruolo di giurato insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Il ballerino potrebbe approfittare del presunto gelo tra Todaro e la De Filippi per inserirsi definitivamente all’interno della scuola di Amici.