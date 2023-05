Maria De Filippi, Cricca rivela: "Io piangevo sempre. E lei..."

18 maggio 2023 a

Maria de Filippi? Un punto di riferimento per Cricca e per tutti i ragazzi concorrenti di Amici 22. A rivelarlo è stato proprio Cricca in un'intervista a SuperGuidaTv: "Vi racconto un aneddoto per spiegarvi chi è Maria. È una persona fantastica e vivendola capisci il perché. Io ero una persona che piangeva sempre come si è visto, poi c’era la storia con Isobel in mezzo, vari fattori che mi facevano vivere delle emozioni strane. Maria è sempre stata lì. Un suo abbraccio, una sua battuta, una pacca sulla spalla. Maria era un po’ tutto: materna e amica, tutto". Poi spazio ai suoi sentimenti per Isobel: "Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel.

La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori. Lei adesso ha vinto tre proposte di lavoro importanti. Vediamo, è una persona incredibile, speciale, buona, fantastica: sarà che la vedo con gli occhi dell’amore".

Infine racconta la sua vita fuori dal talent: "Ero certo di poter trascorrere altri mesi ad Amici, non riuscivo a dormire la notte perché pensavo sempre a quello. Poi c’era comunque anche il fatto che era appena nata la storia con Isobel, quindi dover uscire mi ha fatto male. Quando sono rientrato ero contentissimo, era una cosa unica".