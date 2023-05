Benedetta Rossi, confessione dopo lo sfogo: "Cosa mi disturba davvero"

20 maggio 2023 a

Benedetta Rossi ha presentato al Salone del libro di Torino il suo ultimo lavoro e ha colto l’occasione per parlare del duro sfogo sui social che ha fatto il giro del web. Per una volta la blogger e influencer ha risposto alle critiche che vengono mosse non solo alle sue ricette, ma anche e soprattutto al suo vasto pubblico, fatto per lo più di persone assolutamente normali.

"Sono inc***": ira furibonda e lacrime, sfogo choc di Benedetta Rossi

“Avendo iniziato nel 2011 ne ho digerite tante, non mi sono mai lamentata e ho cercato di farmi scivolare tutte le critiche”, ha esordito la Rossi. “Quando però divento un pretesto per attaccare le persone che mi seguono - ha aggiunto - che sono semplici e sono mosse da valori sani, allora sento il bisogno di esplodere. Forse quando sono io a parlare un po’ si sente piuttosto che se parlano altre persone. Quelle che mi seguono sono costrette a leggere cose cattive dirette a loro, quando hanno già i loro problemi da risolvere: questa cosa mi disturba, mi fa stare male”.

“Qual è il motivo di fondo - si è chiesta - per accanirsi nei confronti di persone che non hanno fatto nulla di male e che vivono degnamente? Non pensavo che il mio sfogo avesse questa grande eco, però se la mia tirata di orecchie è servita a far tornare un po’ di sana educazione e rispetto sui social - ha chiosato la Rossi - sono contenta di averlo fatto”.