Max Giusti, la confessione: "7 anni con la Lucarelli, perché è finita"

Max Giusti in una lunga intervista al Messaggero parla della sua carriera ma anche delle sue relazioni sentimentali del passato.E nella lunga chiacchierata con il quotidiano romano, l'attore ha anche parlato della sua relazione, finita dopo sette lunghi anni, con Selvaggia Lucarelli: "È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto". L'addio tra i due a quanto pare fu burrascoso ma Selvaggia e Max hanno sempre mantenuto un rapporto di stima reciproca in questi anni.

Poi lo stesso Max Giusti parla di Pino Insegno che si vocifera possa tornare in Rai: "Lo incontravo spesso ai tempi di Se il tempo fosse un gambero, nel 2005, quando lui era ancora sposato con Roberta Lanfranchi, mia partner in quello spettacolo. Certo, ora è molto esposto, ma è bravo. Di sicuro è uno che dice come la pensa, e lo ha sempre fatto. Non è un furbetto". Infine parla anche di politica: "Oggi non so più con chi schierarmi, beato Pino Insegno che è così convinto.

Comunque la Meloni mi ha stupito, dopo Draghi pensavo facesse peggio.” E poi una rivelazione, Mario Monti chiese a max Giusti di candidarsi alle Politiche: “Ci ho pensato per un weekend, ma poi ho detto di no. Mi ha fatto molto piacere, ma non è roba per me".