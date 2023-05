Lazza travolge Damiano dei Maneskin: "Sempre col... all'aria"

22 maggio 2023 a

Cosa è successo tra Damiano David dei Maneskin e Lazza? Un commento del rapper nei confronti del collega non è passato affatto inosservato sui social. Tutto nasce da una foto postata dal cantante romano. Nello scatto, il frontman della band italiana del momento è completamente nudo sul letto. A corredo una didascalia in inglese che dice: “Il tour è finito, questo vuol dire che potrò stare tutto il giorno nudo a fumare canne“. I Maneskin infatti sono appena tornati a Roma dopo un tour europeo.

A colpire, però, è stato il commento di Lazza, secondo classificato a Sanremo 2023, che ha scritto: “Stai sempre ca**o all’aria oh”. E in molti si domandano adesso se l'intento fosse scherzoso oppure no. La maggior parte degli utenti, comunque, non ci ha visto nulla di male nelle sue parole. Ma secondo qualcuno, tra i due artisti potrebbe nascondersi della tensione.

Molti utenti hanno risposto a Lazza in maniera divertita, apprezzando quella che viene interpretata come una battuta. Altri commenti, invece, sembrano essere meno ironici. “Fa bene, prova anche te”, ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: “Prendi esempio”. In ogni caso, comunque, sono pochi quelli che hanno visto nel commento del rapper una frecciatina a Damiano.