Maglie, l'orrore del comico Pietro Diomede: "A differenza della Murgia..."

Nel giorno in cui tutta Italia piange la morte di Maria Giovanna Maglie, c'è chi non manca di farsi notare. E nel peggiore dei modi. Si tratta di Pietro Diomede, comico noto per la partecipazione a diversi show televisivi. L'uomo, in un tweet, ha scritto: "Morta Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni. A differenza di Michela Murgia è morta esaudendo il desiderio di morire sotto un governo fascista".

Ma Diomede non è nuovo a "battute" di questo tipo. Solo qualche mese fa il comico è finito al centro della polemica per l'uscita su Carol Maltesi. Sulla ragazza uccisa dal vicino di casa, Diomede ha scritto: "Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del c**o non gioca a favore della fama della vittima". Parole orrende, tanto che la famiglia della 26enne non è rimasta a guardare.

"Valuteremo eventuali azioni legali - ha fatto sapere l’avvocato Manuela Scalia -, trovo inconcepibile che davanti alla morte di una ragazza di 26 anni, ci sia chi si permette di dire certe cose, di fare battute indecenti. La cattiveria delle persone la stiamo percependo in questi giorni. È assurdo che invece di concentrarsi sul fatto che una ragazza giovane sia stata trucidata da un mostro, ci si concentri sulle sue scelte professionali".

Non a caso, dopo le imbarazzanti parole, anche Zelig è stato costretto a prendere provvedimenti. È stata infatti cancellata la sua partecipazione sul palco di Milano. Ma nemmeno questo è bastato a insegnargli la lezione.