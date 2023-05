Pier Silvio Berlusconi si prende la Serie A? Cosa filtra da Mediaset

24 maggio 2023 a

Anche Mediaset potrebbe inserirsi nella partita per i diritti televisivi del calcio. Una partita considerata cruciale per la Lega di Serie A, che punta a racimolare un miliardo di euro: una cifra ambiziosa, considerando che il mercato dei diritti tv è saturo da tempo, ma che è considerata fondamentale per mandare avanti il mondo del calcio. “Sappiamo bene come i diritti siano piuttosto ‘carichi’ e quindi se faremo offerte, le faremo in un modo razionale”, ha dichiarato Marco Giordani.

Il direttore finanziario di Mfe-Mediaset si è esposto nella conference call con gli analisti sui risultati del primo trimestre dell’anno. “Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione - ha sottolineato - possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio ‘opportunistico’ sia in Italia che in Spagna”. Al momento i diritti della Serie A sono in mano a Dazn e Sky ed è probabile che continuino a esserlo, anche se la Lega nutre la speranza dell’arrivo di un nuovo player.

In questo senso si fa il nome di Amazon, ma per il momento non ci sono novità. Intanto la Lega ha pubblicato il bando, che comprende 8 pacchetti differenti, ciascuno modulabile su 3, 4 o 5 anni. Sullo sfondo resta il piano di emergenza, che consiste in un canale della Lega. L’obiettivo resta comunque quello del miliardo, con la Serie A che è disposta a tutto per raggiungerlo e che quindi tiene aperta ogni porta.