Juventus, la foto di Allegri che preoccupa: crollo in tv

Massimiliano Allegri crolla davanti alle telecamere. Il tecnico della Juventus non usa giri di parole e si mostra esausto dopo la sconfitta con l'Empoli. Un'immagine quella di Max che è diventata virale sui social. "Stasera sono stanche io e credo sia umano, permettetemelo anche se a tutti sembra che mi scivoli tutto addosso – spiega Allegri che crolla mettendosi le mani sul volto – Noi abbiamo subito delle situazioni…uno stillicidio".

Allegri fa l'elenco di cosa sia accaduto a partire dal 2023 quando club e squadra sono stati completamente stravolti dal caos giudiziario e i risultati che inevitabilmente in campo riflettevano ciò che stava accadendo nell'ambiente societario bianconero."Abbiamo giocato contro l'Inter in casa in Coppa Italia e avete visto cosa è successo – spiega – dopo tre giorni contro il Napoli ci hanno tolto un gol al 90′ e poi con la Salernitana ci tolgono un gol buono".

E ancora: "A Siviglia abbiamo fatto una buona partita, ma il calcio e anche questo nonostante la squadra credeva fermamente di arrivare in finale di Europa League – continua ancora – Torni, viene a Empoli con quello che ti rimane e arriva la sentenza dieci minuti della partita. Siamo arrivati al campo con 69 punti, siamo rientrati negli spogliatoi con 59". Infine lo sfogo più pesante: "Ho cercato di dire che avevamo un'altra opportunità come succede ormai da 4 mesi – spiega l'allenatore – Ma mi hanno detto che non è finita qui perché c'è un altro processo. Insomma, credo che questa roba finisca presto. Lo stillicidio è stato grande nel rispetto di chi lavora…".