Ramazzotti e Tina Turner, la foto straziante di Aurora

La morte di Tina Turner, la leonessa del rock e icona della musica pop mondiale degli ultimi 50 anni, colpisce al cuore anche gli appassionati italiani. Nel Nostro Paese la cantante americana era amatissima anche per via della collaborazione con Eros Ramazzotti negli Anni 90. E proprio Aurora Ramazzotti, figlia del musicista romano e di Michelle Hunziker, si unisce alla commozione social pubblicando su Instagram una foto di Tina Turner abbracciata sul palco a suo papà.

Erano i tempi mitici di Cose della vita, uno dei brani più iconici nel canzoniere di Eros, e Tina con la sua interpretazione grintosa e appassionata diede una marcia in più al pezzo, ri-registrato nel 1997 come duetto con il titolo Can't stop thinking of you.

"Ciao icona", scrive a corredo dell'immagine Aurora, che ha conosciuto bene la Turner che negli anni è rimasta sempre in ottimi rapporti con Ramazzotti. Dopo gli esordi giovanissima con il suo pigmalione Ike, con cui ha formato negli anni Sessanta e Settanta una coppia tanto affiatata sul palco e a livello artistico quanto turbolenta e tormentata fuori (il compagno era solito picchiarla selvaggiamente e tormentarla), Tina ha iniziato una straordinaria carriera in solitaria.

Ha rafforzato il suo successo globale negli Anni Ottanta, sbarcando anche nel mondo del cinema a fianco di un giovane Mel Gibson con un film di culto come Mad Max in cui impersonava una guerriera cyber-punk, ruolo che le calzava a pennello. La cantante è morta a 83 anni nella sua casa svizzera di Kusnacht, vicino a Zurigo: da tempo lottava contro una grave malattia e si era allontanata dalle scene.