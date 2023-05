Al Bano, Romina lo gela in diretta: "Forse queste feste è meglio che..."

Claudio Brigliadori 26 maggio 2023 a

Si scrive 4 volte 20, ma si legge Al Bano e Romina Show. Il concerto-evento per gli 80 anni del signor Carrisi fa il pieno di ascolti su Canale 5, stravincendo la sfida con 3.109.000 telespettatori e uno share del 20.77% davanti alla replica di Imma Tataranni - Sostituto procuratore su Rai 1 (2.756.000 telespettatori e 16.05%) e Le Iene su Italia 1 (1.204.000 telespettatori e 9.17%). D’altronde, come non ricordare gli occhi lucidi di Checco Zalone in Quo Vado, quando assiste al ritorno della coppia sul palco di Sanremo? «Sono tornati insieme, sono tornati insieme», sussurra dal suo esilio all’estero.

L’effetto Nostalgia canaglia ha rapito, evidentemente, anche chi è rimasto in Italia davanti alla tv. E il merito è proprio di Al Bano e (ex) signora. «Grazie a Nel sole, ho scoperto un’americana che faceva parte di un film. Lei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra». Romina fa il suo ingresso sul palco e partono i fuochi d’artificio: «Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato, tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai». I due iniziano a punzecchiarsi: «Tu pensa ai tuoi, che io mi occupo dei miei». «Stai bene così. Sono felice che tu stia bene».

«Avevi dubbi? Mi spieghi perché te ne sei andata?». «Fatti due domande, e datti due risposte». La replica finto-velenosa di Romina spalanca orizzonti insperati agli inguaribili sognatori: «La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no». «Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare». Il riferimento della Power è alla convitata di pietra Loredana Lecciso. Una delle poche, forse, a non essere sintonizzata su Canale 5.