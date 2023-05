Giorgia Palmas e Magnini: il gesto inaspettato, che fine fa la ladra in strada

28 maggio 2023 a

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno sventato uno scippo per le vie di Milano. I due si trovavano in zona Arco della Pace a pochi passi dagli studi della Rai di corso Sempione. A un tratto hanno visto uno strano movimento. Una donna scippata da un'altra donna per strada. Immediatamente i due hanno rincorso la borseggiatrice e sono riusciti nell'impresa di fermarla e immobilizzarla. Immediatamente hanno allertato le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto.

La borsa è stata recuperata e data alla legittima proprietaria, una turista francese che si trovava a Milano per una gita fuori porta di qualche giorno. La borseggiatrice è invece una sessantenne cubana. La donna, una volta fermata da Magnini e Palmas non ha opposto resistenza e così è stata fermata dalle forze dell'ordine. La turisa francese ha più volte ringraziato Magnini e Palmas per il bel gesto. Intanto la cubana è stata indagata in stato di libertà per tentato furto. Insomma un pomeriggio movimentato per Magnini e Palmas che con un rapido scatto sono riusciti in un colpo solo a fermare la ladra e a recuperare il bottino in tempi strettissimi.