Roberto Saviano, addio Rai: "L'ultima volta". E ora...

Insieme a Fabio Fazio e a Luciana Littizzetto, anche Roberto Saviano potrebbe aver concluso la sua esperienza in Rai. “Parlar di libri come da 15 anni faccio a Che tempo che fa, ma questa sarà l’ultima volta”, ha annunciato lo scrittore, che potrebbe seguire Fazio su Nove, dove il conduttore si trasferirà almeno per i prossimi quattro anni. L’ultima puntata in Rai è stata piena di emozioni per Fazio, che è stato accolto in studio da un lungo e caloroso applauso.

“Sono stato travolto da un’ondata di affetto e commozione che mi ha consolato e riscaldato”, ha dichiarato Fazio la mattina dopo la puntata conclusiva di Che tempo che fa. “Il nostro rapporto continuerà, spero a lungo - ha aggiunto - intanto mi porto via il ricordo bellissimo dell’abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito e in studio mi hanno fisicamente abbracciato e voglio restituire a tutti l’affetto ricevuto. Sono stati 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi”. I telespettatori lo hanno premiato con ascolti importanti (2 milioni e 134mila) e con uno share pari al 16,8%.

Nel video-saluto di Fazio è intervenuto anche Roberto Saviano: “Parlare di libri qui è sempre stato speciale. Volevo chiudere questo percorso con un libro, perché la possibilità di rendere la televisione uno strumento culturale è ancora un cannone che mette molta paura”.