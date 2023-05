Fabio Fazio fa il martire: "Se da Giove non arrivano segnali..."

29 maggio 2023 a

Disse che non avrebbe fatto il martire. Ma ovviamente Fabio Fazio lo ha fatto. E l'ultima puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 3 nella serata di domenica 28 maggio sta lì a dimostrarlo: lunghe ore di attacchi al governo, di vittimismo, una puntata tutta costruita sul suo addio alla Rai, un addio multi-milionario che in fin dei conti è una scelta del conduttore stesso.

Ma il pianto-Fazio prosegue anche il giorno successivo. L'ultimo capitolo è un video pubblicato sul suo profilo Twitter. "Voglio dirvi davvero grazie. Sono stato travolto da un'ondata di affetto, commozione ed emozione che mi ha consolato, mi ha riscaldato... voglio dirvi grazie, grazie di cuore", parte tra sospiri e sorrisi Fabio Fazio.

E ancora: "Il nostro rapporto continuerà, spero a lungo. Ma intanto mi porto via questo ricordo bellissimo dell'abbraccio di tantissime persone che ci hanno seguito, di tantissime persone che erano davanti al televisore ieri sera. Voglio restituire a tutti l'affetto che ho ricevuto ribadendo ancora una volta che sono stati 40 anni bellissimi, grazie a tutti voi. Poi se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali... vuol dire che cercheremo mondi inesplorati", conclude Fabio Fazio il suo lamento, palesando tutta la sua disperazione per quei "segnali" che da Marte e Giove non sono proprio arrivati. Misterioso.

Per inciso, l'ultima puntata di Che tempo che fa ha fatto segnare ascolti record per questa stagione: 2,8 milioni di telespettatori, pari al 15,4% di share, ascolti saliti al 17% nella parte del Tavolo. "Grazie a tutti voi... e a presto!", conclude il messaggio con le cifre dello share rilanciato dall'account Twitter di Che tempo che fa, in calce Fazio con la mano sul cuore.