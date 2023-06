Barbara Palombelli, "te lo mando". La clamorosa promessa a Gene Gnocchi

02 giugno 2023 a

a

a

Nato a Fidenza, Gene Gnocchi ha vissuto la drammatica alluvione che ha messo ko l'Emilia-Romagna. "Quando ti capita qualcosa di brutto - ricorda quei giorni - di solito ci si può consolare dicendo: nella sfortuna, ho avuto almeno una fortuna. Io invece, nella sfortuna, ho trovato un’altra sfortuna: scoprire che l’unico posto dove puoi andare è la casa dei tuoi suoceri. Loro stanno all’ultimo piano, dove l’acqua non è mai arrivata".

Barbara Palombelli, addio "Stasera Italia"? Mediaset, cambia tutto

Il giorno dell'allerta meteo però il comico era bloccato a Roma. A casa erano rimaste solo la moglie Federica e le due figlie. "Federica è stata bravissima - racconta sulle colonne di Repubblica - ha preso le bambine e le ha portate dai nonni". I giorni passano eppure l'acqua rimane: "In centro la situazione è migliorata, rispetto ai primi giorni. La zona che va verso la collina di Brisighella non è stata toccata. Bene anche verso l’autostrada, cioè via Granarolo. Ma in alcune zone sembra di essere in guerra. Vicino al Lamone e al Marzeno è ancora un disastro: si vedono mobili arrivati a 8-900 metri dalle case. E la cosa più brutta è che non hai certezze. Non sarà facile riprendere".

Mediaset, Palombelli scatena l'effetto-domino: un terremoto, cosa può accadere

Per questo Gnocchi cerca di fare "un po’ da cassa di risonanza". Come? Semplice: "Vado in televisione a dare l’Iban e dico: date quello che potete". E proprio a partire dal suo appello, il comico svela un aneddoto su Barbara Palombelli. La conduttrice "mi ha mandato un messaggio: se vuoi ti do volentieri Francesco Rutelli". Una battuta per strappare un piccolo sorriso.