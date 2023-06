Fiorello, "ha rifiutato tutto l'anno". Il più clamoroso dei "2 di picche"

06 giugno 2023 a

a

a

Il pubblico di Viva Rai2, il programma di Fiorello su Rai 2, arrivato ormai all'ultima settimana della stagione, è impazzito per il "caso Marco Mengoni". Sui social, infatti, da giorni ormai si discute sul fatto che il cantante, vincitore del Festival di Sanremo, non sia mai stato ospite dello showman nella sua trasmissione mattutina. E attenzione, perché questa volta a parlare è lo stesso Fiorello. Il quale, rispondendo a una fan di Marco Mengoni su Twitter, ha scritto: "Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… Quindi capiamo".

"Buco in scaletta". Il vip lo scarica e Fiorello va nel panico totale: mai accaduto prima

Insomma, a quanto sembra Fiorello ha provato - inutilmente - a invitare il cantante. Il problema quindi sarebbe stato l'orario. Ma attenzione perché ora non si esclude che Fiorello e Biggio possano decidere di ospitare Marco Mengoni per chiudere il loro varietà mattutino. Quindi, il 9 giugno.

"Fiorello? Ecco perché avevo paura": il segreto svelato su Viva Rai 2



Lo scorso 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, Fiorello, che aveva deciso di andare in onda lo stesso con Viva Rai2. aveva annunciato appunto la presenza di Marco Mengoni. Ma Fabrizio Biggio, la sua spalla, lo aveva subito fermato spiegando al conduttore che, come gli aveva preannunciato, il cantante non ci sarebbe stato. "E adesso abbiamo un buco in scaletta?", aveva chiesto Fiorello.