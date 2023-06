Selvaggia Lucarelli al vetriolo su Bruganelli e Bonolis: "Non..."

07 giugno 2023 a

a

a

Fa discutere la scelta di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di annunciare la loro separazione attraverso un'intervista. Ed ecco che non poteva mancare il commento al vetriolo di Selvaggia Lucarelli. "Il falò di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo", ha cinguettato su Twitter la giurata di Ballando con le Stelle, citando indirettamente Temptation Island, programma di Canale Cinque in cui i fidanzati in crisi decidono di confrontarsi innanzi al celebre falò orchestrato da Filippo Bisciglia.

"I 3 giorni più brutti della nostra storia": la confessione della Lucarelli

Nel mirino proprio il colloquio con Vanity Fair e la foto in copertina che li vede vicini e serenissimi. La decisione, stando a quanto ammesso dai due, sarebbe stata presa senza alcun litigio. Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia" ha spiegato lei mentre il conduttore ha aggiunto: "Ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua".

Selvaggia Lucarelli, addio Ballando? "Qual è la verità": clamoroso colpo di scena

Eppure stando a un'indiscrezione di Fabrizio Corona dietro l'addio ci sarebbe altro, un tradimento. "Tipo - fa sapere su Instagram l'ex re dei paparazzi -, quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso". Nessun nome, ma il presunto scoop è sicuramente destinato a far parlare.