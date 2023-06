Mara Venier, la foto sexy che fa impazzire tutti: body aderente

Roberto Tortora 09 giugno 2023 a

Mara Venier, conduttrice amorevole su Rai1 di “Domenica In”, si trasforma. E diventa la sexy “Zia Mara”. Ha conquistato tutti, infatti, una foto condivisa in una stories Instagram e repostata da un fan, una vecchia copertina di PlayMen (rivista patinata maschile), in cui posa la Venier da giovane. Sguardo ammaliante, body aderente e una bellezza senza pari. La Venier, condividendo lo scatto, ha scatenato i commenti: “Aahhh però la zia Mara…”, scrive un utente, impazzito per la conduttrice. E se sui social la Venier si lascia andare a dolci ricordi di gioventù, ci si chiede però se anche la sua avventura in Rai stia per diventare un altro dolce ricordo.

È l’ultima indiscrezione che sta trapelando dagli studi Rai e lei stessa, durante l’ospitata di Teo Teocoli nel suo salotto, ha confessato: “Chissà se ci sarò l’anno prossimo a Domenica In. Non so se sarò ancora qui nella prossima stagione. Vedremo”. Da tempo la Zia Mara ammette di sentirsi stanca di condurre ed ha nel mirino altri progetti, nel frattempo incalza Teocoli sempre con la stessa considerazione: “Non so se ci sarò, ma nel caso mi farà piacere se sarai con me a Domenica In”.

Mara Venier, in attesa di fare luce sul suo destino, non ha ancora replicato, invece, alle accuse di un suo ospite storico, Adriano Pappalardo. Protagonista di una delle liti più furiose della storia della tv italiana con Antonio Zequila, meglio conosciuto come “er mutanda”. Pappalardo ha tuonato attraverso le pagine del Corriere della Sera: “La televisione non mi piace più, ci sono solo reality e altre p***anate. La lite con Zequila a Domenica In? Fu colpa sua, urlò che voleva tagliarmi la gola. E di Mara Venier, che lo lasciò fare per il 25 per cento di share. Io ho avuto il meglio, con Baudo e la Carrà. Faccio solo quello che mi va. Ai miei concerti è pieno di ragazzini”.