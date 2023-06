Arisa, "sono deluso". Il siluro per la Meloni: chi la condanna

11 giugno 2023 a

Arisa è ancora nella bufera dopo aver esternato la sua stima e ammirazione per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cantante infatti è stata attaccata dalla comunità Lgbtq+ di cui è sempre stata una paladina ed è stata costretta a rinunciare alla partecipazione al Pride. A commentare le parole di Arisa anche un lettore che ha scritto al settimanale Nuovo, per la rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone. "Sono deluso! Arisa mi pare confusa. Salti pure come altri sul carro del vincitore", ha scritto il giornalista ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

Il lettore, Carlo da Pescara, si era soffermato sull’ultima ospitata della cantante a Domenica In, avvenuta proprio dopo le sue dichiarazioni sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Arisa in quella occasione aveva cercato di correre ai ripari e gettare acqua sul fuoco sulle polemiche che la stanno letteralmente mettendo in croce. Ma a poco è servito visto che al contrario la bufera è ripartita ancora più forte di prima. "Per rispondere alle critiche, di chi le ha fatto notare come non si possa essere per i diritti e apprezzare la Meloni, lei ha risposto ‘chiedo alla Meloni di non agevolarmi in nulla’. In che senso?”.