Mara Venier, il grave lutto e la precisazione: cosa dovete sapere

È in lutto Mara Venier per la morte improvvisa di Pier Francesco Forleo, responsabile dei Diritti sportivi in Rai e marito di sua figlia Elisabetta Ferracini, deceduto a 62 anni. Ieri sera 9 giugno da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn), in prima serata, dalle 21.35, (e, in replica, il 2 luglio alle 16.00) su Rai 1 è andato in onda il programma Una Voce per Padre Pio, condotto appunto dalla Venier.

La presentatrice, prima della messa in onda del programma, ha chiarito attraverso una stories pubblicata sul suo profilo di Instagram, che la trasmissione "è stata registrata mercoledì". Una precisazione necessaria per evitare qualsiasi tipo di polemica.

Speranza, rinascita e gioia sono stai i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. La trasmissione, infatti, è stata nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. L’edizione 2023 di Una Voce per Padre Pio ha riunito i grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Nino D'Angelo, Al Bano e Jasmine Carrisi, Arisa, Leo Gassman, Michele Placido, Patty Pravo, Ricchi e Poveri, Clementino. L’Orchestra 'Suoni del Sud' è stata diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Non sono mancati momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio con il cappuccino Fra Daniele, il professor Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli che segue da vicino il progetto Cuori Ribelli, il professor Giulio Basoccu che ha dato testimonianza dell’inaugurazione di un Ospedale in Costa D’Avorio e i volontari dell’Associazione Una voce per Padre Pio Onlus per ricordare i progetti in Italia e all’estero.