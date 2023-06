Di Martedì, Mazza travolge Montanari: "Meschino!". E lui balbetta

14 giugno 2023 a

a

a

Uno scontro che farà parecchio discutere. La presa di posizione del professor Montanari di non voler mettere le bandiere a mezz'asta per il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi ha spaccato il mondo della politica e fa coppia con l'attacco velenoso di Rosi Bindi, anche lei contraria all'omaggio di tutto il Paese all'ex premier. E così a Di Martedì, nel salotto di Giovanni Floris su La7 va in scena uno scontro durissimo tra Mauro Mazza e lo stesso Montanari.

Mazza non usa giri di parole e di fatto bolla come "meschino" il gesto di Montanari: "Voglio dire, permettimi Giovanni, che questo gesto di Montanari è davvero meschino", ha tuonato Mazza in diretta. Poco dopo la replica di Padellaro che difende Montanari: "Mazza il meschino dovrebbe dirlo in faccia a Montanari non quando il professore non è presente".

"Pronto? Voglio dire una cosa...". La telefonata da Floris per infangare il Cav è un caso: "Vergogna!"

Detto, fatto. Montanari chiama in studio in diretta e insiste sulla sua posizione: "Per me l'università è una istituzione autonoma e di fatto ho deciso di non mettere le bandiere a mezz'asta nel mio ateneo di Siena". Mazza lo fulmina: "È una decisione sua o di tutti i docenti e di tutto l'ateneo?". Montanari balbetta: "Io sono il rettore e decido per la mia università". Pronta la replica finale di Mazza: "Bene, allora dica che è una sua decisione, non dica 'noi abbiamo deciso', grazie". Colpito e affondato.