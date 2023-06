Ilary Blasi, sconcerto al ristorante: cosa spunta sulla sua camicia

18 giugno 2023 a

Attimi concitati e imbarazzo per Ilary Blasi, protagonista di una disavventura piuttosto curiosa. Era a cena con Nicola Savino, collega ed amico. Insieme a loro altre persone. Ed ecco che ad un certo punto la conduttrice de l'Isola dei famosi si accorge di avere attaccato alla sua nuova camicia il dispositivo antitaccheggio.

Il tutto è stato raccontato dalla Blasi su Instagram, con un video in cui si vedono i presenti al ristorante paragonarla a Winona Rider, la star pizzicata anni fa mentre rubava in un negozio. Ilary è scoppiata a ridere: con tutta probabilità, in negozio si erano scordati di rimuovere la placca antitaccheggio. Ma ovviamente le ironie si sprecavano.

"Adesso cosa facciamo?", chiedeva Ilary Blasi ai suoi follower, il tutto con una fragorosa risata. E Nicola Savino: "Ilary, basta andare a rubare nei negozi come quell'attrice Winona Ryder. Quando usciamo io non ti conosco", ha scherzato bollandola con ironia come una ladra.