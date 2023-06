Cristina Scuccia, clamoroso: ha deciso di vuotare il sacco, chi è davvero

19 giugno 2023 a

Cristina Scuccia ribalta l'Isola dei Famosi. Da qualche tempo l'ex suora vorrebbe rivelare un segreto e adesso a quanto pare i tempi sono maturi per farlo davanti a tutta l'Italia. La Scuccia ha parlato di una presunta relazione con una persona, ma c'è dell'altro.

L'ex suora a quanto pare, secondo le indiscrezioni, vorrebbe fare coming out e così potrebbe dire tutto proprio in diretta. E in questa direzione sono arrivate alcune parole pesanti della stessa Scuccia: "Non voglio più nascondermi. Come si fa? Ci si nasconde dalle cose di cui bisogna vergognarsi. Non mi nascondo più perché sono in una fase mia di liberazione, da scudi ma anche da etichette e schemi. Voglio dire basta a una serie di cose.

Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza che portavo perché avevo paura di essere sbagliata. Mi sento sempre gli occhi addosso, ho ancora questa cosa. Però adesso basta, non sono gli altri a vivere la nostra vita, siamo noi che la viviamo. Quando scegli di viverla come vuoi hai vinto. E io adesso ho deciso di viverla come mi sento". Fuori dal reality c'è una persona che la attende in Spagna. Ora Cristina ha deciso di riprendere la sua vita in mano ed è determinata a viverla fino in fondo senza più paure o tormenti.