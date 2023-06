Ilary Blasi da impazzire: in palestra si mostra così, si scatena il delirio

20 giugno 2023 a

Non è stata un'edizione dell'Isola dei famosi semplice, per Ilary Blasi. Non particolarmente scoppiettante in Honduras, con il cast dei naufraghi che ha perso subito pezzi importanti e che si è avvitato tutto sulla faida pro o contro Helena Prestes. Mai brillante sul piano degli ascolti. E soprattutto piuttosto tribolata per quanto riguarda le dinamiche interne a Mediaset, con gli screzi continui in studio con l'opinionista Enrico Papi e voci di telefonate ai piani alti di Cologno Monzese.

Forse è per questo che l'ex moglie di Francesco Totti, che da mesi ormai fa coppia fissa con l'aitante tedesco Sebastian Muller, ha deciso di mostrare i muscoli e lanciare la sua personalissima sfida a chi, da settimane, la descrive come "sulla via dell'uscita", non particolarmente apprezzata da Pier Silvio Berlusconi in persona che gradirebbe uno stile più sobrio ed elegante per gli show del Biscione.



Sulle storie di Instagram, ormai il suo campo di battaglia preferito, la bella conduttrice ha pubblicato una suggestiva foto in palestra, look ginnico di tutto punto e curve in bella mostra. Coda di cavallo, toppettino, shorts sportivi.

Accosciata sul tappetino, smartphone puntato verso lo specchio e posa da pantera pronta a balzare sulla preda. "Allenamento prepuntata... Finaleeeee", scrive. E sembra un messaggio in codice: Papi è avvertito, ci sarà da battagliare.