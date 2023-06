Luciana Littizzetto "ha firmato con Mediaset": uno schiaffo alla coerenza

19 giugno 2023 a

Lavorerà per Mediaset, da star affermata. Luciana Littizzetto non seguirà soltanto Fabio Fazio a Discovery e dopo la chiusura di Che tempo che fa e l'addio alla Rai al grido di "censura del governo di centrodestra" approderà, guarda un po', anche a Cologno Monzese nell'azienda fondata da Silvio Berlusconi, appena scomparso e leader di quel partito, Forza Italia, che il governo sostiene eccome. Un bel cortocircuito, ma a sinistra vale tutto e la coerenza non è mai tantissima.

Secondo un retroscena di Dagospia e Trashitaliano, sarebbe tutto fatto: Lucianina (che a Mediaset aveva già lavorato a fine anni 90 a Zelig, Ciro, il figlio di Target e a Mai dire Gol ancora da volto emergente, tornando poi negli anni successivi come ospite d'eccezone di Maria De Filippi, sua grande amica, a C'è posta per te, dall'autunno prossimo entrerà a far parte della giuria dello show Tu Si Que Vales, al posto di Teo Mammucari. Dal canto suo, lo stesso Mammucari non farà più parte delle Iene dopo 10 anni, a causa della rottura con l'autore Davide Parenti avvenuta qualche settimana fa.

"Ce l'hai con Berlusconi?": esplode la polemica, cosa pubblica Littizzetto | Guarda

Al fianco della comica torinese ci saranno i confermatissimi Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, oltre alla inamovibile De Filippi. E chissà che proprio da Canale 5 dell'ex tiranno Silvio la Littizzetto non possa esibirsi in attacchi a Matteo Salvini come quelli esibiti per l'addio alla Rai: "Magari ci ritroveremo, spero in un'Italia diversa in cui la libertà sia preservata e dove il dissenso sia sempre leale. Un'Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa all'opposto. Di chi va, di chi resta". Regime? Sì, regime contrattuale.