Giuliana De Sio, "un sacco di sangue": lo schiaffo dal big del cinema italiano

Memorie, dolorose, di Giuliana De Sio. La grande attrice partenopea, intervistata dai Lunatici su Rai Radio 2, ha raccontato i suoi esordi nel mondo del cinema, giovanissima. "A 18 anni me ne sono andata di casa, ho bighellonato per Roma, sono finita in una comune hippy, poi ho incontrato una volta tornato a Roma, Alessandro Haber. Che mi corteggiava e mi mise a lavorare con lui per suggerirgli battute in un suo spettacolo teatrale. Secondo lui il modo in cui suggerivo gli aveva fatto capire che c'era in me della stoffa. Iniziò a farmi il lavaggio del cervello per convincermi che potevo essere un'attrice. Se non avessi avuto qualcuno che mi prendeva e mi portava i provini la mia carriera non sarebbe iniziata".

L'esordio è stato fulminante, con lo sceneggiato Una donna, sulla vita di Sibilla Aleramo che spopolò. "Diventai una specie di eroina nazionale, venivo invitata dappertutto. E da lì mi si spalancarono tante porte". A livello personale, c'è un aneddoto proprio su Haber: "Lui dette a me uno schiaffo perché era geloso, purtroppo gli è andata male, mi ha preso male e mi è uscito un sacco di sangue dal naso. Stava quasi svenendo, arrivò l'ambulanza. Ma lui non è un violento, non lo è per niente. Non vorrebbe mai che si parlasse di questo episodio eppure è lui a raccontarlo, secondo me perché si sente ancora in colpa".

Doveroso un omaggio a Francesco Nuti, scomparso pochi giorni fa: "Se ne è parlato poco della sua morte, non ha avuto le giuste celebrazioni istituzionali a cui un grande artista ha diritto nel giorno della morte. E' morto nel giorno sbagliato, quello in cui è deceduto Berlusconi. Però tutti quelli che hanno condiviso con lui parte della vita stanno facendo il possibile per ricordalo. Francesco data la sua depressione all'epoca del film Donne con le gonne. Io non l'avrei mai detto. Datare l'inizio di una depressione è difficile. Per me è iniziata nel periodo in cui è morto suo padre. E' cambiato tantissimo alla morte del papà, con cui aveva un legame molto profondo. Lì si gli è spezzato qualcosa".