Samantha De Grenet, "pronta a pagarvi": ladri in casa, le sue ore di terrore

"Quando ti entrano in casa è una violenza vera e propria. Entrano nel tuo rifugio. Ma poi penso che poteva andare anche peggio, che a casa poteva esserci mio figlio e capitare qualcosa di brutto": Samantha De Grenet, sentita dal Messaggero, ha denunciato di aver subito un furto in casa. Sarebbe successo lo scorso sabato sera, poco dopo le 20. La banda si sarebbe intrufolata nell’appartamento romano della showgirl e di suo marito portandosi via un bottino da migliaia di euro.

Il colpo, però, sarebbe riuscito a metà: a un certo punto, infatti, la showgirl è rientrata a casa e ha messo in fuga i criminali i quali, evidentemente, non si aspettavano che la donna fosse di ritorno. I ladri, tra l'altro, sarebbero stati attenti a non lasciare impronte digitali: la scientifica non ne ha trovate.

Per la conduttrice, purtroppo, non si tratta del primo furto in casa. Ne aveva subiti già in passato, uno a Roma e due a Milano. “Sono pronta a pagare un riscatto, mi sono stati portati via oggetti che hanno un valore affettivo enorme”, ha concluso la De Grenet, sperando di poter recuperare parte dei suoi oggetti.