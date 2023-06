Alessia Marcuzzi, "Amadeus guai a te...": tam tam impazzito, cosa sta succedendo

25 giugno 2023 a

Alessia Marcuzzi accanto ad Amadeus sul palco di Sanremo 2024? L'idea piacerebbe proprio a tutti, a giudicare dai numerosi utenti che ieri sera si sono scatentati su Twitter. A far accendere la lampadina a molti di loro è stato il momento in cui Amadeus e la Marcuzzi si sono trovati insieme sullo stesso palco, ovvero quello dell’evento "Italia Loves Romagna". Con loro anche Francesca Fagnani e Panariello. Si è trattato di un'iniziativa musicale benefica trasmessa da Rai 1 e destinata agli alluvionati.

La conduzione in tandem di ieri sera ha fatto scoppiare subito la suggestione riguardante Sanremo 2024. Al timone del Festival, infatti, ci sarà Amadeus per il quinto anno consecutivo. La Marcuzzi, invece, dopo aver lasciato Mediaset, ha avuto successo con uno show tutto suo su Rai 2, Boomerissima. E nei mesi scorsi ha anche guidato assieme a Fiorello il Dopofestival. Ecco perché secondo molti utenti, i tempi sarebbero più che maturi per vederla all’Ariston.

Tanti i commenti che andavano in questa direzione ieri sera. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Amadeus guai a te se dopo questa serata non annunci come co-conduttrice a Sanremo Alessia Marcuzzi". Qualcun altro invece: "Comunque Ama un pensierino sulla Marcuzzi a Sanremo lo farei".