Dritto e rovescio, Al Bano scatenato: "In fuga come da una malattia", chi travolge

Ieri sera 29 giugno, in prima serata su Rete quattro, è andato in onda l’ultimo appuntamento stagionale con Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio ha intervistato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito alla più stretta attualità e, in particolare, all’evoluzione della situazione in Russia. Nel corso della puntata, ampio spazio è stato dato al problema delle occupazioni abusive con un focus sul caso della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze. Su questi temi, il conduttore ha intervistato anche il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. E ancora, ospite per un racconto a 360 gradi, il grande artista Albano Carrisi che il mese scorso ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno.

Lavorare d'estate? Meglio il mare



Proprio il cantante di Cellino San Marco - che è anche un imprenditore - ha parlato del problema della mancanza di lavoratori stagionali. "Si dice che non ci sia lavoro ma quando arriva il lavoro poi chi può fugge come se fosse una malattia", tuona Al Bano. Che conclude: "I tempi sono cambiati. Quando ero ragazzo io non stavo a guardare quante ore lavoravo, sono stato otto mesi senza un giorno di riposo, ma ero felice di lavorare".