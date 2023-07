Paolo Bonolis, la frase che nessuno ha notato: "Vi ricorderò per sempre"

02 luglio 2023 a

Paolo Bonolis si congeda da Cia Darwin alla fine delle riprese della nona edizione. Il conduttore che ha fatto la storia di Mediaset ha salutato lo staff, i collaboratori e anche il pubblico in modo malinconico: "Questa è l'ultima edizione". Poi ha aggiunto: "i ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinchè anche questa nona edizione andasse a buon fine”. Ha continuato il suo discorso facendo questa riflessione: “Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle".

Ma tenere col fiato sospeso il pubblico per il futuro di Bonolis è una frase che è passata inosservata: "Questo vuol dire che vi ricorderò per sempre". Una frase che forse rivela i piani del conduttore. Molto probabilmente sceglierà di prendersi una pausa per dedicarsi di più alla famiglia.

E c'è anche chi dice che sia finita la sua esperienza in tv. Bonolis aveva dichiarato qualche tempo fa di aver pensato più volte negli ultimi tempi al ritiro e alla pensione. Forse è giunto il momento? Del resto la recente separazione da Sonia Bruganelli ha un po' cambiato i piani con Bonolis molto più impegnato a gestire questa nuova fase della sua vita privata.