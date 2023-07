Fiorello? Non c'è solo "Viva Rai 2", la soffiata: dove può andare...

02 luglio 2023 a

Manuela Moreno si racconta in un'intervista al settimanale TeleSette. La giornalista e conduttrice di Tg2 Post adesso è pronta per la seconda edizione di Filorosso, in prima serata il martedì su Rai3, alle 21:30, raccogliendo il testimone di Giorgio Zanchini. Quando le fanno notare che è impossibile non immaginare un’incursione di Fiorello Manuela risponde: “Può darsi che qualcuno voglia esserci per un cameo”. Dunque Fiorello starebbe preparando un blitz proprio dalle parti della Moreno. Intanto c’è attesa per la prossima edizione di Viva Rai2 visto il grande successo ottenuto nel corso di questa stagione con picchi di share da record.

E nel raccontare la sua esperienza Manuela Moreno dice di non aver mai avuto il minimo dubbio sull'accettare la collaborazione con lo showman siciliano. E proprio su Fiorello aggiunge: "E’ unico per intelligenza e capacità umane e professionali.

Non credo esista un altro al mondo che sia comico, cantante, narratore dell’attualità e intrattenitore". Insomma Rai Due ha una nuova coppia formidabile che tiene incollato il pubblico davanti al piccolo schermo. In autunno tornerà ancora una volta Fiorello col suo contenitore mattutino. Obiettivo: battere il record di share raggiunto quest'anno. Una sfida difficile, ma per "ciuri" nulla è impossibile.