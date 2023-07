Amadeus replica a Sgarbi? "Gli idioti vogliono sempre parlare", è lite

02 luglio 2023 a

Botta e risposta a distanza tra Vittorio Sgarbi e Amadeus. Dopo le parole pronunciate dal sottosegretario alla Cultura sul conduttore di Sanremo, ecco che arriva quella che sembra a tutti gli effetti una replica. "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare", è quanto ha scritto Amadeus sul suo profilo Instagram.

E anche se non si fanno nomi, qualche follower ipotizza che sia una risposta indiretta alle critiche rivoltegli da Sgarbi e Morgan nella serata al Maxxi finita al centro delle polemiche. "Domani mi occuperò del caso Sanremo - aveva detto tra il critico d'arte -, è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?".

E Morgan non è stato da meno: "Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno...". Frasi fortissime che avranno senz'altro indignato Amadeus, già da tempo confermato conduttore e direttore artistico della kermesse musicale in onda sulla Rai.