Aurora Ramazzotti, la foto in bikini: "La mia...", chi umilia

Dalla citazione alla frecciatina il passo è breve e giù di polemica social, che tanto ci sta sempre bene, soprattutto d’estate. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti… ed Elisabetta Canalis, showgirl dal richiamo ormai internazionale.

La Ramazzotti ha trascorso un weekend di relax in Liguria insieme al fidanzato Goffredo Cerza, per il matrimonio di una sua amica. Per una volta,senza Cesare Augusto, il loro bambino, preso in custodia dalla nonna più sexy d’Italia, Michelle chiaramente. Aurora, quindi, si è goduta il mare ligure e ha voluto pubblicare su Instagram una serie di foto in costume. Fin qui niente di male, poi, all’improvviso, la didascalia ha acceso la polemica: “La mia Liguria”.

Il riferimento della Ramazzotti è, chiaramente, all’ormai celebre spot di Elisabetta Canalis, andato in onda durante il penultimo Festival di Sanremo. Realizzato per promuovere la regione, finì con l’essere preso di mira per un duplice motivo: la Canalis è sarda e, soprattutto, lo spot venne chiaramente girato in California, dove la showgirl si è stabilita ormai da tempo nella vita.

Per Aurora Ramazzotti, quindi, la frase potrebbe essere stata una presa in giro, perché nemmeno lei è originaria della Liguria, avendo sempre vissuto a Milano. Quale che sia il motivo, in tanti hanno commentato le foto pubblicate dall’influencer, facendo sempre la stessa domanda: si tratta di un riferimento ironico o di una frecciatina? I più propendono per la seconda ipotesi, perché proprio Aurora ai tempi considerò lo spot di cattivo gusto e, per questo, avrebbe voluto stigmatizzare ancora la Canalis. C’è anche chi, invece, pensa si tratti di una semplice battuta. Chiarirà il mistero Aurora Ramazzotti o il tutto cadrà nel vuoto e nell’oblio? Propendiamo noi per la seconda.

