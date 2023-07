Chanel Totti, la frase che diventa virale: "Ti amo", ma non è per il fidanzato

03 luglio 2023 a

Chanel Totti si gode la vacanza in compagnia del papà, Francesco Totti, di Noemi Bocchi e della sorellina Chanel. Negli Stati Uniti con la nuova Totti-family c'è anche Cristian, il fratello di Chanel. Un viaggio total relax per mettersi alle spalle un anno difficile scandito dalla separazione tra il pupone e Ilary Blasi. Chanel ha riepmpito i social di foto e di messaggi che raccontano giorno per giorno questa vacanza lontano da tutto e da tutti. Ma una foto ha colpito e non poco l'attenzione dei fan.

Nelle sue ultime storie, la figlia d'arte ha postato una fotografia con scritto "Ti amo", ma la frase così dolce che ha il sapore di una dedica non era indirizzata al fidanzato Cristian Babalus, bensì alla sorellina Isabel che sorride alla telecamera, mentre la sorella maggiore le dà un bacio sulla guancia. Insomma a quanto pare Chanel ha ritrovato la sua serenità.

Ma non solo lei. Anche suo fratello e la piccola Isabel hanno superato il momento difficile della separazione dei genitori e così ora è arrivato il tempo delle vacanze che cercano di chiudere un cerchio. Per aprirne uno nuovo con questa famiglia allargata che per tanto tempo è rimasta sotto i riflettori del gossip.