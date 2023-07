Belen Rodriguez, quel messaggio a Maria De Filippi dopo l'addio a Mediaset

06 luglio 2023 a

È ufficiale: Belen Rodriguez lascia Mediaset. Dopo i rumors, l'ufficializzazione dei palinsesti ha confermato le voci. Una scelta comunque - ha tenuto a precisare la diretta interessata - arrivata da lei, già impegnata in nuovi progetti. A sostituirla a Le Iene Veronica Gentili, mentre la showgirl argentina ha deciso di salutare anche la conduzione di Tu sì que vales. Per questo ha voluto mandare un messaggio a Davide Parenti, autore della trasmissione di Italia 1, e a Maria De Filippi, giudice del talent di Canale 5.

"Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me", ha esordito prima di riferirsi ai programmi da lei condotti.

"Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai". In ogni caso, ha voluto precisare, per lei si tratta di un arrivederci. Non è infatti detto che non possa rientrare dalla porta principale del Biscione. "Quello di oggi per me - ha concluso - non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen".