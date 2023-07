In Onda, Mauro Mazza travolge la sinistra: "Perché la Meloni durerà a lungo"

13 luglio 2023 a

a

a

A In Onda, il talk show condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, sul banco degli imputati c'è il governo Meloni. La puntata si apre con l'analisi del caso-Santanché, del caso-Delmastro e delle indagini su Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato. Ospiti Giovanni Floris, conduttore di Di Martedì, Mauro Mazza, ex direttore di tg Rai e la vicedirettrice della Stampa, Annalisa Cuzzocrea. Cuzzocrea e Floris picchiano duro sulla Meloni criticando anche le sue ricette economiche che fino a prova contraria hanno portato a un taglio delle tasse e anche una iniezione di liquidità nelle tasche delle famiglie in difficoltà con la carta "Dedicata a te".

Mazza spiega bene cosa accadrà rispondendo a Floris e Cuzzocrea: "Io credo che l'orizzonte politico della Meloni sia lungo e dunque c'è tempo per sistemare anche questi inciampi. La Meloni ha davanti un orizzonte lungo perché di fatto c'è l'inconsistenza dell'opposizione. E vi dirò di più, dopo il clamore di queste settimane e dopo gli attacchi ricevuti, sono sicuro che ci sarà qualche avvicendamento. E ci sarà proprio perché l'orizzonte di legislatura è lungo", ha affermato Mazza.

Ma prima che prendesse la parole la Aprile si è lasciata andare a una battuta che lo stesso Telese ha definito "cattiva". La conduttrice ascoltando le parole di Daniela Santanchè che ha annunciato di querelare chi l'ha attaccata in questi giorni ha affermato: "Ha detto che si arricchirà con le cause, beh direi finalmente". Una battuta velenosissima legata al caso del ministro del Turismo.