Bianca Berlinguer, svelato il contratto con Mediaset: cifre-choc, chi fa assumere

Dopo 34 anni Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai per passare a Mediaset. Un cambio di casacca piuttosto clamoroso, avvenuto proprio a ridosso della presentazione dei palinsesti televisivi. Pier Silvio Berlusconi avrebbe condotto la trattativa in prima persona per assicurarsi la conduttrice di Cartabianca, che ha firmato con il Biscione un contratto certamente vantaggioso.

A rivelarne i dettagli è stato Dagospia: l’accordo pare che preveda un compenso da 600mila euro, definito dal sito di Roberto D’Agostino come equivalente a quello di un direttore di un telegiornale. Inoltre pare che la Berlinguer sia riuscita a far assumere anche due collaboratrici in Mediaset e a tempo indeterminato. Insomma, se le indiscrezioni di Dagospia dovessero corrispondere al vero, significherebbe che il Biscione ha voluto fortemente la Berlinguer, accettando diverse sue richieste.

Di certo Mediaset è stata brava ad approfittare dei rapporti complicati tra la Berlinguer e la Rai: soltanto qualche settimana fa nessuno si sarebbe mai aspettato che la conduttrice avrebbe veramente lascia viale Mazzini, per giunta per trasferirsi subito ai rivali di Mediaset. In questo senso il suo cambio di casacca è stato addirittura più discusso di quello di Fabio Fazio, che è invece approdato a Discovery.