Gordon Ramsay, "140 euro per bere acqua del rubinetto": scontrino-choc

Amara sorpresa per Gordon Ramsay. Il food blogger Ben Arnold, ha deciso di cenare nell'ultimo locale aperto a firma dello chef. La delusione è stata tanta, troppa, al punto che è arrivato lo sfogo durissimo di Arnold: "120 sterline (circa 140 euro) a cena per bere l'acqua del rubinetto", ha raccontato Arnold.Poi l'affondo al veleno: "Mangiare a Chinatown è meglio", ha spiegato il giornalista. Ed ecco dunque il racconto del food blogger che ha cenato nel nuovo locale di Ramsey a Manchester: "Le cose sono iniziate con i calamaretti sale e pepe, che vengono serviti con una spolverata di aceto di malto.

È una ciotola generosa e il calamaro è morbido. Le briciole che le ricoprono sono, però, taglienti e piccanti. Segue un piatto di gnocchi di melanzane e cavolo, conditi con olio di sesamo e aceto nero. Ce ne sono cinque, il che potrebbe causare una lite se siete in due. In cima c'è un "crunch al peperoncino" fritto con aglio. Il ripieno potrebbe essere un po' più condito, ma sono fatti in casa e hanno un ottimo sapore.

Poi ha aggiunto: "Capesante... sono a malapena due, una è un po' piccola dell'altra e il piatto costa 27 sterline. L'unica conclusione da trarre è che Gordon è là fuori, con il coltello stretto tra i denti, che si tuffa personalmente per prenderli. Servirne tre toglierebbe un po' di fastidio". Infine il colpo di grazia. "L'acqua sembrava quella del rubinetto". Insomma lo scontrino della cena da Ramsey è diventato un vero e proprio caso.