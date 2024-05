Un Papa nell'epoca degli influencer

29 maggio 2024 a

La Suprema Cupola Politicamente Corretta si è dovuta riunire due volte in due giorni.Scherzi a parte, la verità è che, a due riprese in un fazzoletto di ore, il sinedrio degli intellettuali progressisti col ditino alzato è stato scosso fin nelle fondamenta: l’altro ieri per il caso Bergoglio (con il Papa improvvisamente retrocesso da icona acclamata a sinistra alla dimensione di “quasi-Vannacci” da cui prendere le distanze), e ieri per catoneggiare contro Giorgia Meloni che – si lagnano – non doveva comportarsi così a Caivano, dando un dispiacere a quella personcina tanto elegante e sensibile di Vincenzo De Luca. (...)



