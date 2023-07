Virginia Mihajlovic, matrimonio rovinato: "Quegli scrocconi...", vergogna alla festa

19 luglio 2023 a

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sono convolati a nozze. È accaduto lo scorso 17 giugno, nella cattedrale di Monopoli in Puglia. Tra i presenti diversi personaggi del mondo calcistico. Ed ecco che proprio sugli invitati si è soffermata la neo sposa. Mentre stava rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, Virginia ha spiegato quanto di più strano le sia capitato.

Risultato? Persone che, nonostante siano venute, non hanno fatto il regalo vale?", ha detto chiaro e tondo la figlia di Sinisa Mihajlovic. E ancora, precisando: "E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi a un matrimonio… E sono state anche molte… Che figuraccia".

Virginia ha voluto poi sottolineare: "Non mi sono sposata per i regali. Ma qui si parla di educazione. Cosa che molti, non sanno cos’è". La figlia di Sinisa ha detto sì al calciatore già nel 2021 durante una vacanza a Santorini. Previste inizialmente per giugno 2022, la celebrazione delle nozze fu posticipata dopo che le condizioni del padre peggiorarono. Oltre al matrimonio, Virginia e Alessandro hanno una bellissima bambina.