Morta Sinead O'Connor, aveva 56 anni: gli ultimi terribili anni di una vita drammatica

26 luglio 2023

Addio a Sinead O'Connor: la cantante è morta all'età di 56 anni dopo anni di battaglie per la salute mentale. L'artista irlandese era diventata famosa in tutto il mondo nel 1990 grazie alla sua straziante cover di Nothing Compares 2 U di Prince.

La notizia della sua morte arriva un anno dopo il tragico suicidio di uno dei suoi quattro figli, Shane, che aveva 17 anni quando si ètolto la vita nel gennaio 2022 dopo essere fuggito dall'ospedale mentre era sotto osservazione per tendenze suicide.

La O'Connor, al momento della sua morte, si chiamava Shuhada Davitt, nome scelto dopo essersi convertita alla religione musulmana. Aveva dato l’annuncio nel 2018: "Questa è la naturale conclusione del viaggio di qualsiasi teologo intelligente. Tutto lo studio delle Scritture porta all’Islam. Il che rende ridondanti tutte le altre scritture. Mi verrà dato (un altro) nuovo nome. Sarà Shuhada Davitt", spiegò ai tempi della conversione.

Nata a Dublino nel 1966, ha avuto un'esistenza tormentata sin dall'infanzia. A nove anni è stata affidata a nove anni alla madre, alcolizzata e depressa, morta in un’incidente molti anni dopo. Dunque il padre la mandò in diversi collegi cattolici, dove nascerà il suo complesso rapporto con la fede. Nel 1992, al Saturday Night Live, senza preavviso cambiò le parole della celebre War di Bob Marley, denunciando con i versi rivisitati la pedofilia negli ambienti cattolici. Fece anche molto discutere quando strappò in favor di telecamera una foto di Papa Giovanni Paolo II, urlando "combatti il vero nemico".