Jovanotti, dramma in sedia a rotelle: "Non posso tornare in Italia",

Un calvario, per Jovanotti. Come è noto il cantante ha avuto un brutto incidente in bicicletta a Santo Domingo, dove si trovava in vacanza: frattura al femore che ha determinato l'inserimento di un chiodo al titanio e una frattura scomposta alla clavicola, che ha reso necessaria una placca. Una bruttissima disavventura che il "Jova" aveva raccontato quasi in diretta sui social.

E ora ecco arrivare gli ultimi aggiornamenti, sempre sui social, su TikTok, dove Jovanotti snocciola di fatto il suo bollettino medico. E le notizie non sono delle migliori. "Ciao a tutti, buongiorno ragazzi. Sempre meglio", ha comunque premesso l'artista sfoggiando il suo celebre ottimismo. "Voi come state? Oggi sto seduto un'oretta e piano piano iniziamo a fare un po' di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui", aggiunge.

Dunque, ha spiegato: "Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l'aereo c'è bisogno di un po' di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di... Non lo so quanto ci vorrà. Io ce la metto tutta", ha concluso Jovanotti, che è ancora costretto in sedia a rotelle.